Рост госсектора не помог ближневосточным экономикам

Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Госсектор против развития

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Страны Ближнего Востока на бюджетниках не экономят Sultan Al Fahed / REUTERS

Попытки экспортеров нефти с Ближнего Востока и из Северной Африки снизить безработицу за счет раздувания госсектора почти полностью провалились, утверждает МВФ. Его рост не помог улучшить качество образования и здравоохранения, но привел к сокращению расходов, стимулирующих экономический рост.

Затраты на зарплаты бюджетникам на Ближнем Востоке и в Северной Африке одни из самых высоких в мире, отмечает Джихад Азур, директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ. «[Реформы необходимы], чтобы увеличить возможности для фискальных маневров, повысить качество госуслуг и улучшить условия для экономического роста, сократив разницу в зарплатах в государственном и частном секторах», – говорит Азур. Также он предлагает увеличить инвестиции в инфраструктуру.

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