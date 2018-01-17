Рост госсектора не помог ближневосточным экономикам
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Попытки экспортеров нефти с Ближнего Востока и из Северной Африки снизить безработицу за счет раздувания госсектора почти полностью провалились, утверждает МВФ. Его рост не помог улучшить качество образования и здравоохранения, но привел к сокращению расходов, стимулирующих экономический рост.
Затраты на зарплаты бюджетникам на Ближнем Востоке и в Северной Африке одни из самых высоких в мире, отмечает Джихад Азур, директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ. «[Реформы необходимы], чтобы увеличить возможности для фискальных маневров, повысить качество госуслуг и улучшить условия для экономического роста, сократив разницу в зарплатах в государственном и частном секторах», – говорит Азур. Также он предлагает увеличить инвестиции в инфраструктуру.
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