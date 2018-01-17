Бедность станет главным вызовом для России в ближайшие годы

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Россия расскажет миру о выживании в кризисы Александра Астахова / Ведомости

Россия может издать национальный доклад о том, как выживать в кризисы, и поделиться опытом со всем миром, рассуждала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева на дискуссии Гайдаровского форума «Останется ли социальная политика национальным приоритетом». За 25 лет Россия пережила четыре кризиса: трансформационный кризис в 1990-х, финансово-валютный кризис в 1998 г., отголоски мирового финансового кризиса в 2008-2010 гг. и «родной» кризис из-за санкций и падения цен на нефть в 2014-2015 гг., перечислила она.

2017 г. многие считают годом экономического восстановления, но социальное восстановление за ним не последовало, сказала Малева. Рекордно низкая инфляция, оживление потребления, рост зарплат и пенсий не сказались на доходах россиян. Более того, в течение года доходы населения сократились в 75% российских регионов, оценила Малева, а люди активно брали потребительские и другие кредиты. Четверть же регионов, которая статистически прибавила, в основном слаборазвитые, большинство населения занято в бюджетном секторе, добавила главный научный сотрудник РАНХиГС Наталья Зубаревич.

Значит, бедность будет расти, пришла к выводу Малева. В начале 2000-х гг. бедность сократилась до минимума – 11%, теперь же снова возросла до 14% и в ближайшие годы будет одной из главных социальных проблем страны, убеждена Малева.

Цены на нефть – не единственный «бонус», которого в последние годы лишилась российская экономика, отметила директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Было ещё целых три: в 2005-2010 гг. доля населения в трудоспособном возрасте достигла максимума; группа 20-24-летних людей была максимально образованной; 40% россиян к 2013 г. имели «бюджет развития» – более 10% своих потребительских расходов направляли на образование, покупку медицинских услуг (но не медикаментов), отдых и просвещение. Если таких семей много, то они дают импульс развитию страны.

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