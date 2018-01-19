Минфин отчитался об опережающем сокращении дефицита бюджета

Евгений Разумный / Ведомости

Дефицит российского федерального бюджета по итогам 2017 г. снизился до 1,4% ВВП, говорится в материалах Минфина. Расходы казны превысили доходы на 1,336 трлн руб. Еще в конце декабря прошлого года министр финансов Антон Силуанов ожидал дефицит в 1,675 трлн руб., или 1,8% ВВП. В законе о бюджете был заложен еще более высокий показатель — 2,5%.

Ситуацию изменила не только неожиданно благоприятная рыночная конъюнктура цен на углеводороды (подорожавшая нефть обеспечила около двух третей прироста доходов), но и повышение ненефтегазовых доходов, в том числе налоговых. Так, за счет улучшения налогового администрирования дополнительные сборы составили почти 1 трлн руб. (1% ВВП), приводил данные Силуанов.

Общие доходы казны за 2017 г. составили 15,089 трлн руб., что на 2,5% выше заложенных в законе показателей. Из них на нефтегазовые доходы приходится 5,795 трлн руб. (исполнены на 103%), на ненефтегазовые — 8,925 трлн руб. (102,2%). Расходы исчисляются 16,426 трлн руб. (98,2% к запланированным и 96,5% к уточненной бюджетной росписи).

В 2016 г. дефицит бюджета России составлял 3,4% ВВП, к 2020 г. его планировалось сократить до 0,8%. Однако бюджет впервые с 2011 г. может стать профицитным уже в этом году.

При сохранении текущей рыночной конъюнктуры Минфин рассчитывает привлечь дополнительно 3 трлн руб. нефтегазовых доходов, в результате 2018 г. может закончиться профицитом в 2% вместо заложенного в бюджете дефицита в 1,3%, указывал Силуанов на Гайдаровском форуме.

За счет резервирования дополнительных доходов от нефти Минфин планирует сформировать достаточную подушку безопасности, чтобы оградить экономику страны от внешнеэкономических рисков и потенциальных санкций, подчеркивал министр.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили последние несколько лет, за счет того, что проводила взвешенную и консервативную бюджетную политику», - заявлял Силуанов в интервью телеканалу РБК.

В начале 2018 г. в фонде национального благосостояния накопилось 4,5 трлн руб., или около 5% ВВП. Минфин планирует нарастить госрезервы до 7% ВВП и более. Это позволит профинансировать обязательства в течение трех лет «независимо от того, как сложится ситуация на мировых рынках сырья, или с [санкционными] ограничениями, или с оттоком капитала», объяснял Силуанов.