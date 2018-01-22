Власть
Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Автомобилисты помогут дорогам

Штрафы за нарушения ПДД пойдут только на дороги

Минтранс готов лишить губернаторов свободы выбора

В понедельник комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит подготовленный Министерством транспорта законопроект о поправках в Бюджетный кодекс в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов, следует из повестки заседания правительственной комиссии («Ведомости» ознакомились с этим документом).

Если поправки будут приняты, то штрафы, взимаемые с автомобилистов и пешеходов за нарушение правил дорожного движения, будут целевым образом направляться в дорожные фонды субъектов Российской Федерации. Как предлагают авторы законопроекта, новый порядок должен вступить в силу с 1 января 2019 г. Сейчас эти штрафы поступают в бюджет региона, а руководители субъектов Федерации всего лишь вправе самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в полном объеме в дорожные фонды. Но законопроект предлагает лишить губернаторов свободы выбора и сделать такое перечисление обязательным.

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