Штрафы за нарушения ПДД пойдут только на дороги
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В понедельник комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит подготовленный Министерством транспорта законопроект о поправках в Бюджетный кодекс в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов, следует из повестки заседания правительственной комиссии («Ведомости» ознакомились с этим документом).
Если поправки будут приняты, то штрафы, взимаемые с автомобилистов и пешеходов за нарушение правил дорожного движения, будут целевым образом направляться в дорожные фонды субъектов Российской Федерации. Как предлагают авторы законопроекта, новый порядок должен вступить в силу с 1 января 2019 г. Сейчас эти штрафы поступают в бюджет региона, а руководители субъектов Федерации всего лишь вправе самостоятельно принимать решение о зачислении штрафов в полном объеме в дорожные фонды. Но законопроект предлагает лишить губернаторов свободы выбора и сделать такое перечисление обязательным.
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