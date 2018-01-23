Российская промышленность завершила год падением

По оценкам Центра макроэкономических исследований и прогнозирования (ЦМАКП), промышленность находится в состоянии рецессии с середины 2017 г. Максим Стулов / Ведомости

Выпуск российской промышленности в октябре – декабре сократился на 1,7% в годовом выражении, а за весь год увеличился на 1%, сообщил Росстат. Это ниже консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Reuters: те прогнозировали меньшее падение в последнем квартале (на 1%) и более существенный рост за год (на 1,2%).

Падение промышленного производства в последнем квартале происходило по всем основным направлениям: добыча сократилась на 0,7%, обработка — на 2,2%, энергетика — на 4,7%, водоснабжение — на 3,6% в годовом выражении. В целом за год добыча увеличилась на 2%, обработка и энергетика — всего на 0,2% и 0,1% соответственно, а водоснабжение и вовсе упало на 2,8%.

Выпуск предприятий существенно увеличился во II квартале 2017 г. — сразу на 3,8% — благодаря аномально холодной весне и «лишнему» рабочему дню в мае (из-за чего рост в этом месяце составил 5,6%). Но уже в июне он стал снижаться, а в октябре оказался нулевым. А в ноябре упал сразу на 3,6% в годовом выражении, максимально с октября 2009 г. С июня добавленная стоимость промышленного сектора сократилась на 4%, а обрабатывающих производств – почти на 5%, подсчитывал главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

В результате экономисты заговорили о том, что ситуация в промышленности близка к рецессии. По оценкам Центра макроэкономических исследований и прогнозирования (ЦМАКП), промышленность находится в состоянии рецессии с середины 2017 г. А в IV квартале на фоне хорошей базы конца предыдущего года результаты будут еще хуже, предупреждал замдиректора ЦМАКП Владимир Сальников, к тому же крупные производители «затаились» перед президентскими выборами в ожидании налоговых и других реформ.

Это скорее не рецессия, а повышенная волатильность, считает председатель совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов: «Через пару месяцев вновь начнем разворачиваться». «Коллапс» в обработке может быть связан с сокращением гособоронзаказа, предполагает он: это косвенно подтверждается недофинансированием расходов бюджета более чем на 300 млрд руб.