Налоговая реформа Трампа изменила планы американских производителей

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Производителям помогает рост мировой экономики и ослабший доллар Jonathan Ernst / Reuters

Стимул покупать современное оборудование и повышать производительность у американских компаний появился из-за налоговой реформы, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Поправки в Налоговый кодекс, инициированные президентом Дональдом Трампом, были приняты в США в середине декабря. Они позволяют компаниям в ближайшие пять лет полностью вычитать затраты на амортизацию из дохода, который облагается налогом (раньше лишь часть затрат). Сам налог на прибыль снижен с 35 до 21%, а ставки налога с полученной за рубежом прибыли, переведенной в США, снижены до 15,5%, если деньги вложены в ликвидные активы и всего 8% – в недвижимость и оборудование.

«Налоговая реформа укрепила наше решение [строить новые заводы и инвестировать в оборудование] и позволила нам чувствовать себя очень комфортно», – рассказал исполнительный директор производителя алюминия Novelis Стив Фишер (цитата по WSJ).

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