Мировая экономика
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Бизнес поверил Трампу

Налоговая реформа Трампа изменила планы американских производителей

Они собираются направить сэкономленные на налогах миллионы в модернизацию оборудования

Стимул покупать современное оборудование и повышать производительность у американских компаний появился из-за налоговой реформы, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Поправки в Налоговый кодекс, инициированные президентом Дональдом Трампом, были приняты в США в середине декабря. Они позволяют компаниям в ближайшие пять лет полностью вычитать затраты на амортизацию из дохода, который облагается налогом (раньше лишь часть затрат). Сам налог на прибыль снижен с 35 до 21%, а ставки налога с полученной за рубежом прибыли, переведенной в США, снижены до 15,5%, если деньги вложены в ликвидные активы и всего 8% – в недвижимость и оборудование.

«Налоговая реформа укрепила наше решение [строить новые заводы и инвестировать в оборудование] и позволила нам чувствовать себя очень комфортно», – рассказал исполнительный директор производителя алюминия Novelis Стив Фишер (цитата по WSJ).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
agtrader
09:04 29.01.2018
Просто офшорная зона какая-то))) НДС то нет в америке.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике