Госкомпании не смогут свободно отбирать поставщиков среди малого и среднего бизнеса

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Выбор госкомпаниями поставщиков малого и среднего бизнеса может оказаться ограничен Евгений Разумный / Ведомости

Четкий перечень требований к закупкам у малого и среднего бизнеса устанавливают два правительственных законопроекта, принятых Госдумой в первом чтении.

Сейчас госкомпании свободно определяют содержание заявки. Законопроект лишает их этой свободы и вводит ограниченный перечень требований: участники закупок должны лишь подтвердить, что относятся к малому и среднему бизнесу, отсутствие долгов перед бюджетом, судимости за экономические преступления, запрета на работу, связанную с закупкой, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также страну производства товара.

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