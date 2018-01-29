Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Госкомпании лишаются свободы выбора поставщиков
Госкомпании не смогут свободно отбирать поставщиков среди малого и среднего бизнеса
При сложных закупках это создаст проблемы, опасаются эксперты
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Выбор госкомпаниями поставщиков малого и среднего бизнеса может оказаться ограничен
Евгений Разумный / Ведомости
Четкий перечень требований к закупкам у малого и среднего бизнеса устанавливают два правительственных законопроекта, принятых Госдумой в первом чтении.
Сейчас госкомпании свободно определяют содержание заявки. Законопроект лишает их этой свободы и вводит ограниченный перечень требований: участники закупок должны лишь подтвердить, что относятся к малому и среднему бизнесу, отсутствие долгов перед бюджетом, судимости за экономические преступления, запрета на работу, связанную с закупкой, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также страну производства товара.
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