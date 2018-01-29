Правила
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Госкомпании лишаются свободы выбора поставщиков

Госкомпании не смогут свободно отбирать поставщиков среди малого и среднего бизнеса

При сложных закупках это создаст проблемы, опасаются эксперты

Четкий перечень требований к закупкам у малого и среднего бизнеса устанавливают два правительственных законопроекта, принятых Госдумой в первом чтении.

Сейчас госкомпании свободно определяют содержание заявки. Законопроект лишает их этой свободы и вводит ограниченный перечень требований: участники закупок должны лишь подтвердить, что относятся к малому и среднему бизнесу, отсутствие долгов перед бюджетом, судимости за экономические преступления, запрета на работу, связанную с закупкой, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также страну производства товара.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике