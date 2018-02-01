Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Инфраструктура хочет денег

Трамп хочет потратить на инфраструктуру уже $1,5 трлн

Но финансирование амбициозного плана остается под вопросом

Президент США Дональд Трамп в ежегодном послании конгрессу напомнил о своем обещании восстановить инфраструктуру страны. Он хочет инвестировать в нее $1,5 трлн в течение 10 лет и упростить выдачу разрешений на новые проекты. Как именно он собирается финансировать такую программу на фоне роста бюджетного дефицита, он не уточнил. Раньше он предлагал потратить на нее $1 трлн.

Обновление инфраструктуры было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Но в прошлом году усилия Белого дома были направлены в первую очередь на отмену реформы здравоохранения Барака Обамы (попытка закончилась неудачно) и проведение налоговой реформы (одобрена конгрессом в декабре). Теперь Трамп дал понять, что одним из его приоритетов становится инфраструктура. Ожидается, что Белый дом представит свой план в ближайшие недели.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике