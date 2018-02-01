Трамп хочет потратить на инфраструктуру уже $1,5 трлн
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Президент США Дональд Трамп в ежегодном послании конгрессу напомнил о своем обещании восстановить инфраструктуру страны. Он хочет инвестировать в нее $1,5 трлн в течение 10 лет и упростить выдачу разрешений на новые проекты. Как именно он собирается финансировать такую программу на фоне роста бюджетного дефицита, он не уточнил. Раньше он предлагал потратить на нее $1 трлн.
Обновление инфраструктуры было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Но в прошлом году усилия Белого дома были направлены в первую очередь на отмену реформы здравоохранения Барака Обамы (попытка закончилась неудачно) и проведение налоговой реформы (одобрена конгрессом в декабре). Теперь Трамп дал понять, что одним из его приоритетов становится инфраструктура. Ожидается, что Белый дом представит свой план в ближайшие недели.
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