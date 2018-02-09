Дефицит инвестиций поставил под угрозу восстановление экономики Украины

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Инвестиции составляют 15% ВВП Украины, а для обеспечения экономического роста на 6-7% в год необходимо 25% ВВП Денис Абрамов / Ведомости

Владимир Лемперт, основатель компании «Спецтехоснастка» в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области, с гордостью демонстрирует свое производство: на одном конвейере штампуются пластиковые детали для автомобильной промышленности (их используют в машинах Land Rover, BMW, Volkswagen), в другом цеху на импортных станках выпускаются из пластика контейнеры для продуктов питания, строительной и медицинской отраслей.

Казалось бы, редкий случай успешного бизнеса на Украине. Но не все так гладко. Объем выпуска и прибыль компании приближаются к уровню 2014 г., когда в результате присоединения Крыма к России и вооруженных столкновений на востоке Украины произошел резкий спад экономической активности. Лемперт хочет расширять производство, но не может найти на это денег. «Мы бы могли увеличить производство вдвое, для этого нужен новый конвейер, но сейчас нам приходится отказываться от заказов», – объясняет Лемперт.

Проблемы «Спецтехоснастки» вызваны теми же причинами, что и проблемы украинской экономики в целом. Внутреннее финансирование получить тяжело, а внешнего не хватает.

В 2014-2015 гг. украинская экономика пережила 17%-ный спад. В IV квартале 2016 г. она разогналась до 4,8% в годовом выражении, но в 2017 г. рост составил лишь 2% – ниже, чем в мире и в среднем по ЕС. Украина может «обогнать» даже Молдову, став самой бедной страной в Европе по ВВП на душу населения, предупреждает Андерс Ослунд, экономист американского аналитического центра «Атлантический совет».

Главная причина замедления экономики – недостаток инвестиций. Помимо тлеющего конфликта на востоке страны инвесторов отталкивают проблемы в банковской сфере. Кроме того, правительство не спешит проводить необходимые реформы в экономике и обеспечить верховенство закона.

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