ЦБ готов быстрее смягчать политику

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ЦБ готов смягчиться (на фото – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк в пятницу снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,5%, полностью оправдав ожидания рынка. На более радикальное снижение, несмотря на рекордное замедление инфляции, регулятор не пошел. Но дал понять, что готов активнее смягчать свою политику, делают вывод аналитики. Не стоит забывать о грядущих выборах, пишет в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: в январе Владимир Путин заявил, что ЦБ будет постепенно снижать ставку, – регулятор услышал это, хотя вряд ли слова президента влияли на его решение.

Переход к нейтральной денежно-кредитной политике может произойти уже в этом году, говорится в заявлении ЦБ. Это существенное смягчение риторики регулятора. В прошлом году председатель ЦБ Эльвира Набиуллина настаивала, что до 2019 г. этого не случится, хотя в начале февраля уже допускала, что переход ускорится. Это значит, что реальная ключевая ставка будет стабильно держаться на уровне 2–3%, что соответствует номинальной в 6–7%, пишут аналитики «ВТБ капитала».

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