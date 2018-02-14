Границу России приоткрыли для параллельного импорта

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Иностранным компаниям придется защищаться от параллельного импорта DENIS SINYAKOV / AFP

После многолетних споров о легализации параллельного импорта Конституционный суд (КС) приоткрыл для него границу. В отдельных случаях можно ввозить товары без разрешения владельца бренда, решил он.

Гражданский кодекс запрещает параллельный импорт, и КС этот запрет подтвердил. Но если владелец бренда злоупотребляет своими правами – например, завышает цену или ограничивает ввоз товара, – можно обойтись и без его разрешения, указал он. «Особую опасность такие действия могут приобретать в связи с применением каким-либо государством санкций», – говорится в сообщении КС.

Чиновники уже несколько лет спорят, полезен или вреден для экономики России параллельный импорт и разрешать ли его. В его защиту выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В 2015 г. правительство согласилось разрешить параллельный импорт некоторых товаров – например, лекарств, детских товаров и автозапчастей. Хотела ФАС с помощью параллельного импорта обойти и санкции, предлагая включить в список оборудование для бурения, поставки которого в Россию невозможны из-за санкций.

Но окончательное решение так и не было приняло – его должны еще одобрить все члены Евразийского экономического союза, а этого до сих пор не произошло. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил направить в Евразийскую экономическую комиссию российскую позицию по этому вопросу, говорит его представитель, нужно рассмотреть возможность легализации параллельного импорта.

По оценкам Аналитического центра при правительстве, за 2014–2015 гг. в Россию было импортировано продукции под защищенными брендами на $64 млрд, экспортировано – на $3,2 млрд. В стоимостном выражении доля защищенного импорта превысила 13%, а экспорта – лишь 0,4%. Несмотря на запрет, в судах было немало споров из-за ввоза товаров без разрешения правообладателей. Обычно суды поддерживали их. Но в конце 2017 г. практика начала меняться – Арбитражный суд Москвы решил, что продажа разными компаниями легально купленного в другой стране товара не нарушает конкуренцию.

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