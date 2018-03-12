Шувалов раскрыл детали одного из первых указов Путина после выборов

Правительство и администрация президента работают над уравниванием оплаты труда чиновников Ivan Sekretarev / AP

Правительство и администрация президента обсуждают создание единой системы оплаты труда для всех госорганов, которая должна заработать в следующем электоральном цикле, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на коллегии Росреестра. По его словам, этот вопрос прорабатывается при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти. «После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ. Наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это (унификация зарплат. - "Ведомости") заработало», - отметил первый вице-премьер.

Шувалов рассказал, что идею унификации зарплат чиновников продвигает министр экономического развития Максим Орешкин. Уравнивание оплаты труда чиновников необходимо в том числе, «чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое», пояснил вице-премьер. «Существует деление на ведомства: на самом верху - министерства, дальше - различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда», - сказал Шувалов (цитаты по «Интерфаксу»).

В январе на Гайдаровском форуме председатель Счетной палаты Татьяна Голикова подчеркивала, что действующие принципы оплаты труда чиновников крайне искажены, зарплата госслужащих одной и той же категории может отличаться в два-три раза. Она предлагала менять правила оплаты труда госслужащих, увеличив долю гарантированных выплат и установив взаимосвязь стимулирующих выплат с показателями эффективности. В этом случае госслужба стала бы более привлекательной, указывала Голикова.

Ранее правительство подготовило проект президентского указа о сокращении в 2018 г. предельной численности федеральных госслужащих, сэкономленные деньги предлагается потратить на материальное стимулирование чиновников.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в федеральных госорганах в 2017 г. выросла на 2,7% до 118 800 руб. (без учета подоходного налога). Наибольшую зарплату получают сотрудники аппарата правительства — 227 300 руб., администрации президента — 217 500 руб. и Счетной палаты – 180 700 руб.

Выборы президента России состоятся 18 марта. После инаугурации (предположительно в мае) президент должен сформировать новое правительство.