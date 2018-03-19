Ускорение экономики может заставить ФРС быстрее повышать ставку
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Неожиданное снижение розничных продаж не удержит нового председателя ФРС Джерома Пауэлла от повышения ключевой ставки еще на 0,25 п. п. с 1,25–1,5% в среду. Главное, чего ждут рынки от предстоящего заседания, – прогноза процентных ставок ФРС на ближайший год и намеков, потребуется ли поднять ставку в 2018 г. выше, чем регулятор планировал в декабре. Тогда ФРС прогнозировала три повышения ставки в 2018 г. и еще два – в 2019 г. По прогнозу ФРС, к 2020 г. ставка по федеральным фондам достигнет 3,1%.
Инфляция в США остается ниже целевого показателя ФРС в 2% – в феврале цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания выросли на 1,8%. Но экономисты регулятора больше обеспокоены перегревом экономики, чем сдержанным ростом цен. С учетом динамики мировой экономики и ускорения роста ВВП США благодаря снижению налогов и увеличению расходов уже в 2018 г. перед ФРС стоит тяжелая задача. Сам Пауэлл уверен, что инфляция приближается к 2%-ной цели. По прогнозу экономиста JPMorgan Майкла Фероли, базовая инфляция может составить 1,9% уже в марте.
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