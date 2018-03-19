Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4528 от 19.03.2018 под заголовком: Ставка на рост

Ускорение экономики может заставить ФРС быстрее повышать ставку

Риск перегрева экономики опаснее сдержанного роста цен

Неожиданное снижение розничных продаж не удержит нового председателя ФРС Джерома Пауэлла от повышения ключевой ставки еще на 0,25 п. п. с 1,25–1,5% в среду. Главное, чего ждут рынки от предстоящего заседания, – прогноза процентных ставок ФРС на ближайший год и намеков, потребуется ли поднять ставку в 2018 г. выше, чем регулятор планировал в декабре. Тогда ФРС прогнозировала три повышения ставки в 2018 г. и еще два – в 2019 г. По прогнозу ФРС, к 2020 г. ставка по федеральным фондам достигнет 3,1%.

Инфляция в США остается ниже целевого показателя ФРС в 2% – в феврале цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания выросли на 1,8%. Но экономисты регулятора больше обеспокоены перегревом экономики, чем сдержанным ростом цен. С учетом динамики мировой экономики и ускорения роста ВВП США благодаря снижению налогов и увеличению расходов уже в 2018 г. перед ФРС стоит тяжелая задача. Сам Пауэлл уверен, что инфляция приближается к 2%-ной цели. По прогнозу экономиста JPMorgan Майкла Фероли, базовая инфляция может составить 1,9% уже в марте.

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