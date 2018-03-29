Почему регионам не нужна приватизация
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На 1 февраля 2018 г. доля бюджетных кредитов регионам составила более 47%, говорится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ), ситуацию частично улучшает объявленная Минфином прошлой осенью реструктуризация. По предварительным расчетам, продолжают авторы доклада, реструктуризация даст регионам дополнительные 400 млрд руб.
Чтобы оценить, какие возможности в погашении долгов могла бы дать регионам приватизация, авторы доклада ВШЭ выбрали 18 регионов в каждом из федеральных округов – и с профицитом бюджета, и с дефицитом: Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Москву, Московскую, Калужскую, Тверскую, Нижегородскую, Самарскую области, Татарстан, Воронежскую область, Краснодарский край, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Челябинскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Алтайский край и Сахалинскую область.
Самая существенная статья поступлений в региональные бюджеты – налоговые платежи: до 80%, из них на налог на прибыль приходится 23%, на подоходный налог – 30%.
В большинстве регионов планы по приватизации не выполняются. В Сахалинской области в 2014–2015 гг. не было доходов от приватизации вовсе, а в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области они незначительны. В Северной Осетии план приватизации выполнен на 2% в 2016 г., лучше всего ситуация в Якутии, где план приватизации в 2016 г. выполнен на 318%. Данных о выполнении планов приватизации регионами за 2017 г. пока нет, получить их в Минфине и Росимуществе «Ведомостям» не удалось. Прогнозируется рост и доходов, и дотаций из федерального бюджета, так что дефицит бюджета регионов в 2018 г., по оценкам Минфина, будет таким же, как и в 2017 г., т. е. около 50 млрд руб., сообщила пресс-служба министерства.
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