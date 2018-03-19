Альфа-банк увидел в уверенной победе Путина снижение вероятности структурных реформ

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Победивший кандидат вообще не излагал экономическую программу, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров
Андрей Гордеев / Ведомости
Уверенная победа Владимира Путина на выборах президента России снижает вероятность проведения в стране экономических реформ – для этого мало стимулов, говорится в отчете аналитиков Альфа-банка по итогам выборов. Действующий президент по результатам обработки 99,9% бюллетеней получил 77% голосов принявших участие в выборах избирателей и более 50% – от общего списочного состава. Такое случается в России впервые. Население поддерживает внешнюю и внутреннюю политику Путина, да и альтернативного кандидата нет, констатируют аналитики Альфа-банка.
Мощная поддержка населения дает президенту мандат на экономические реформы – но вряд ли он им воспользуется, считают они. После выборов правительство сосредоточится на бюджетной политике, а структурные реформы отодвинет на второй план, отмечается в записке Альфа-банка. Зато поддержка избирателей может усилить попытки России оспорить доминирующую роль США в мире, полагают его аналитики.
Застой или окно возможностей?
Нельзя так однозначно трактовать результаты выборов, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: главная задача на очередной срок – это все-таки оживить экономику. Без решения этой задачи ядерный электорат Путина может существенно сократиться, продолжает эксперт. «Ему простили экономический провал в эти шесть лет за Крым, который разделил людей с либеральными взглядами на экономику надвое, – что бы ни говорили, но этот электорат в крупных городах исчисляется десятками процентов», – рассуждает Тремасов. Но еще шесть лет застоя стали бы очень тяжелым испытанием для населения. Тем не менее сейчас задача оживления экономики, скорее всего, рассматривается без серьезных структурных реформ (судов, госрегулирования, проведения приватизации) и основной акцент будет сделан на кредитном стимулировании экономического роста, считает Тремасов. «В краткосрочном плане это может дать положительный результат, и вот тогда интерес к структурным реформам действительно полностью исчезнет», – полагает он.
Как правило, «окно возможностей» для реформ открывается сразу после выборов, замечал руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: избранный лидер получает мандат даже на непопулярные реформы. Накануне третьего срока Путин уже предлагал программу реформ, основные задачи которой вошли в его майские указы. Например, он поручил к 2018 г. увеличить инвестиции до 27% ВВП, а производительность труда – в 1,5 раза, поднять Россию в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-го на 20-е место, увеличить реальные зарплаты в 1,4–1,5 раза, зарплаты учителей, врачей и ученых – до 100–200% от средней по региону. Но после выборов стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, а затем последовали события на Украине и санкции, приоритеты изменились, указывал Гурвич: пришлось восстанавливать макроэкономическую стабильность, а на первый план вышла геополитика.
Эти выборы президента были исключительными и в том плане, что победивший кандидат вообще не излагал экономическую программу, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров: не было программных заявлений, а от уточнений будущей повестки Путин и вовсе уклонялся. Но связывает он это с тем, что после выборов Путин пойдет на непопулярные меры – президент получил очень сильный мандат доверия. Сейчас есть много фундаментальных проблем, которые надо решать: менять структуру экономики, реформировать пенсионную систему, улучшать демографическую ситуацию, перечисляет Тихомиров: без реформ экономика не сможет расти быстрее. Показательным будет и состав правительства – назначит ли Путин реформаторов или оставит прошлую команду, заключает он. Изменения в правительстве произойдут после инаугурации, заявил в воскресенье после выборов Путин.
На минувшей неделе Путин вновь поручил правительству обеспечить темпы роста российской экономики выше мирового.
Экономика России возвращается к циклическому росту, но без структурных реформ он будет невысоким – около 1,5–2% в год, отмечалось в экономическом мониторинге РАНХиГС. Обсуждались три ключевые стратегии реформ: Минэкономразвития предлагает сделать ставку на рост инвестиций, несырьевого экспорта и производительности труда, Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина – на рост совокупной факторной производительности и инвестиции в наиболее производительные отрасли, «Столыпинский клуб» бизнес-омбудсмена Бориса Титова – на поддержку умеренно слабого валютного курса и стимулирование спроса для импортозамещения.
Кудрин для ускорения роста ВВП предлагал бюджетный маневр: сократить непроизводительные расходы и увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Такая возможность обсуждается, рассказывали в январе участники совещаний в правительстве и администрации президента и подтверждал «Интерфаксу» помощник президента Андрей Белоусов. ЦСР предлагал влить в человеческий капитал и инфраструктуру 2,3% ВВП. Путин в послании Федеральному собранию анонсировал рост трат на медицину и инфраструктуру, всего на исполнение послания президента потребуется дополнительно 1,5% ВВП в год, оценивал Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).
Вопрос в том, где взять деньги. Можно увеличить налоговые поступления за счет сокращения теневого сектора, оптимизировать расходы на социальную поддержку, предлагал министр финансов Антон Силуанов. Первым предложением после выборов станет повышение налога на доходы физических лиц (сейчас – 13%), сообщало агентство Bloomberg.
Во время нового срока Путина реформы могут быть проведены в социальных сферах – образовании и здравоохранении, а также пенсионной системе: прежде всего, может быть повышен пенсионный возраст, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Также она ждет проведения реформ в сфере госуправления – изменение работы контрольно-надзорных органов и устранение дублирующих функций министерств. Но без серьезных изменений делового климата и снижения доли государства в экономике увеличить рост инвестиций в основной капитал, как это поручал Путин, и ускорить экономику не удастся, скептична Акиндинова. По долгосрочному прогнозу Центра развития ВШЭ, к концу нового срока Путина темпы роста экономики сохранятся на уровне 2%.
10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию