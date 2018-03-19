Сколько продлится затишье

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Сейчас интересами продвинутых, но малочисленных слоев можно пренебречь – достаточно поддержки большинства Евгений Разумный / Ведомости

Сложившиеся общественные настроения были благоприятны для российской власти задолго до дня голосования. Электоральная кампания прошла спокойно, без особого шума и волнений – изменения рейтингов кандидатов в президенты на всем ее протяжении были минимальными. Серьезных общественных волнений не видно, но отдельные очаги недовольства все же существуют. Спад общественного оптимизма может начаться уже весной, и не очевидно, есть ли у власти ресурсы, чтобы надежно и надолго переломить наметившиеся в конце 2017 г. негативные тренды. Если они не будут найдены, уже через 2–3 года после выборов политическая система, которая сегодня кажется стабильной, может столкнуться с дефицитом общественной поддержки.

Для понимания ситуации сделаем небольшой экскурс в недавнее прошлое. При том что Владимир Путин получил на выборах 2012 г. 63,6% голосов, лишь каждый пятый респондент хотел тогда во что бы то ни стало его переизбрания на следующий срок. Более половины предпочитали бы видеть на этом посту нового человека, если бы была такая возможность. Но после присоединения Крыма к России, которое было воспринято большинством населения как символ возрождения величия страны, ситуация принципиально изменилась: две трети населения захотели видеть на этом посту именно Путина, а не кого-то еще. Этот расклад сохраняется и по сей день, т. е. общий эмоциональный фон электоральной кампании 2018 г. принципиально отличался от предыдущей.

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