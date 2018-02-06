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Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: Президент как точка отсчета

Президент как универсальная точка отсчета

Основной массив доверия, поддержки, одобрения власти сконцентрирован в этой символической точке
Алексей Левинсон

Наш центр в ходе опросов собирает материалы для нескольких разных показателей, которые в прессе получают название рейтингов. Самый известный – уровень одобрения деятельности первых лиц (о нем «Левада-центр» регулярно сообщает – так, на сегодня одобрение деятельности Владимира Путина на посту президента России по-прежнему превышает 80%). Есть рейтинг электоральный. Он складывается из ответов о намерениях голосовать за того или иного кандидата (о нем нашему центру сообщать во время избирательной кампании не разрешается). Есть рейтинг доверия институтам (о нем недавно рассказывали). Сегодня будет речь про рейтинг доверия.

Вопросы для рейтингов по форме разные, но в ответах есть общий и единый результат: во всех случаях на первое и высшее место выходит фигура действующего президента. Основной массив доверия, поддержки, одобрения власти сконцентрирован в этой символической точке, весь отсчет для публики идет от нее. Это особенно видно, когда респондентов просят назвать 5–6 российских общественных и политических деятелей, которым они более всего доверяют. Обычно в зону выше 4% (далее точность измерений падает) попадает примерно 10 имен. С самого начала пребывания Путина на посту президента около половины опрашиваемых называли его имя (а многие только его). Оно и оказывалось первым в списке.

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