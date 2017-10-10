Кому можно не доверять
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Доверие – очень важный фактор отношений в обществе – так считается в социологии. Известно, кто у нас располагает самым большим доверием в обществе, – это президент. Но известно и то, как плохо какому-нибудь должностному лицу утратить доверие президента. Плохо, в свою очередь, какому-либо институту или публичной фигуре вызывать в обществе недоверие. А недоверия, как увидим, немало.
В ходе опроса респондента спрашивают, в какой мере заслуживает доверия такой-то институт, и предлагают выбрать вариант ответа: «вполне заслуживает», «не вполне заслуживает», «совсем не заслуживает». Россияне не любят выражать крайние суждения, потому чаще всего выбирают средний ответ. На этом фоне ответы определенные предстают как гражданская позиция, будь то демонстрация лояльности, будь то демонстрация своего критического отношения. О лояльности мы уже писали, посмотрим на то, кто и кому готов в ситуации опроса выразить недоверие.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}