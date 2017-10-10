Кому можно не доверять

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Доверие – очень важный фактор отношений в обществе – так считается в социологии. Известно, кто у нас располагает самым большим доверием в обществе, – это президент. Но известно и то, как плохо какому-нибудь должностному лицу утратить доверие президента. Плохо, в свою очередь, какому-либо институту или публичной фигуре вызывать в обществе недоверие. А недоверия, как увидим, немало.

В ходе опроса респондента спрашивают, в какой мере заслуживает доверия такой-то институт, и предлагают выбрать вариант ответа: «вполне заслуживает», «не вполне заслуживает», «совсем не заслуживает». Россияне не любят выражать крайние суждения, потому чаще всего выбирают средний ответ. На этом фоне ответы определенные предстают как гражданская позиция, будь то демонстрация лояльности, будь то демонстрация своего критического отношения. О лояльности мы уже писали, посмотрим на то, кто и кому готов в ситуации опроса выразить недоверие.