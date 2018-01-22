Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Зачем России враги

Зачем России враги

Уверенность в наличии внешней угрозы поддерживает рейтинги главы государства
Алексей Левинсон

В 1999 г., в далекие времена, когда Владимир Путин еще не был президентом России, жители страны, вероятно, были наивны. На вопрос: «Кого бы вы назвали врагами России?» – чаще всего (30%) просто затруднялись ответить. Путин пришел на пост – и появилась ясность: доля затруднившихся с ответом в этом вопросе уже к 2003 г. упала в 10 раз. И сегодня она не больше 6%.

Конечно, и в 1999 г., еще по советской памяти, на первом месте среди врагов стояли США. Но их враждебную сущность тогда видели лишь немногие (22%). Пошли годы путинских президентств, наше ТВ оттачивало мастерство разоблачать врага, и теперь враждебность Штатов видят в 3 раза больше россиян (68%).

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