Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: Китай давит на Пхеньян

Китай начал оказывать экономическое давление на Северную Корею

Резкое сокращение экспорта могло заставить Пхеньян сесть за стол переговоров
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Беспрецедентному визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин на прошлой неделе предшествовало то, что Китай практически прекратил экспорт нефтепродуктов, угля и других важных товаров в Северную Корею в последние месяцы. Согласно официальной китайской статистике, Пекин сократил экспорт гораздо сильнее, чем предполагали санкции ООН. Это демонстрирует силу, с которой Пекин стал оказывать давление на Пхеньян в связи с его ядерной программой.

Китай «фактически перекрыл» поставки нефти в Северную Корею, говорит Алекс Вулф, экономист Aberdeen Standard Investments и бывший американский дипломат в Китае. «Судя по доступным данным, похоже, что экономика Северной Кореи находится под огромным давлением, и это, несомненно, поспособствовало изменению ее политики, – отмечает он. – Возможно, это именно максимальное давление Китая вносит изменения в северокорейскую политику».

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