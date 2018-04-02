Китай начал оказывать экономическое давление на Северную Корею
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Беспрецедентному визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин на прошлой неделе предшествовало то, что Китай практически прекратил экспорт нефтепродуктов, угля и других важных товаров в Северную Корею в последние месяцы. Согласно официальной китайской статистике, Пекин сократил экспорт гораздо сильнее, чем предполагали санкции ООН. Это демонстрирует силу, с которой Пекин стал оказывать давление на Пхеньян в связи с его ядерной программой.
Китай «фактически перекрыл» поставки нефти в Северную Корею, говорит Алекс Вулф, экономист Aberdeen Standard Investments и бывший американский дипломат в Китае. «Судя по доступным данным, похоже, что экономика Северной Кореи находится под огромным давлением, и это, несомненно, поспособствовало изменению ее политики, – отмечает он. – Возможно, это именно максимальное давление Китая вносит изменения в северокорейскую политику».
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