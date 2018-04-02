Китай начал оказывать экономическое давление на Северную Корею

Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: Китай давит на Пхеньян

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Китай хочет разрешить кризис в отношениях с Северной Кореей на своих условиях Reuters

Беспрецедентному визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин на прошлой неделе предшествовало то, что Китай практически прекратил экспорт нефтепродуктов, угля и других важных товаров в Северную Корею в последние месяцы. Согласно официальной китайской статистике, Пекин сократил экспорт гораздо сильнее, чем предполагали санкции ООН. Это демонстрирует силу, с которой Пекин стал оказывать давление на Пхеньян в связи с его ядерной программой.

Китай «фактически перекрыл» поставки нефти в Северную Корею, говорит Алекс Вулф, экономист Aberdeen Standard Investments и бывший американский дипломат в Китае. «Судя по доступным данным, похоже, что экономика Северной Кореи находится под огромным давлением, и это, несомненно, поспособствовало изменению ее политики, – отмечает он. – Возможно, это именно максимальное давление Китая вносит изменения в северокорейскую политику».