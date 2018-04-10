Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: Министерства растерялись
Чиновники не знают, что делать с торговой площадкой Сбербанка и компании «Русский ювелир»
Минфин и Минэкономразвития не берут ответственность за продление соглашения с ней
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Министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Орешкин передают право решить судьбу торговой площадки друг другу
Евгений Разумный / Ведомости
Крупнейшая в России приватизационная торговая площадка «Российский аукционный дом» (РАД) не прошла технический аудит в Минэкономразвития и министерство не заключило с ней соглашение, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и топ-менеджер одной из торговых площадок.
Срок предыдущего истек еще 31 декабря 2017 г., сказано в письме РАДа премьеру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с перепиской чиновников, подлинность подтвердил федеральный чиновник). А оно по закону необходимо площадкам, где проводятся госзакупки.
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