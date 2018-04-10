Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: Министерства растерялись

Чиновники не знают, что делать с торговой площадкой Сбербанка и компании «Русский ювелир»

Минфин и Минэкономразвития не берут ответственность за продление соглашения с ней
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Крупнейшая в России приватизационная торговая площадка «Российский аукционный дом» (РАД) не прошла технический аудит в Минэкономразвития и министерство не заключило с ней соглашение, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и топ-менеджер одной из торговых площадок.

Срок предыдущего истек еще 31 декабря 2017 г., сказано в письме РАДа премьеру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с перепиской чиновников, подлинность подтвердил федеральный чиновник). А оно по закону необходимо площадкам, где проводятся госзакупки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике