Чиновники не знают, что делать с торговой площадкой Сбербанка и компании «Русский ювелир»

Минфин и Минэкономразвития не берут ответственность за продление соглашения с ней

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Министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Орешкин передают право решить судьбу торговой площадки друг другу Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая в России приватизационная торговая площадка «Российский аукционный дом» (РАД) не прошла технический аудит в Минэкономразвития и министерство не заключило с ней соглашение, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и топ-менеджер одной из торговых площадок.

Срок предыдущего истек еще 31 декабря 2017 г., сказано в письме РАДа премьеру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с перепиской чиновников, подлинность подтвердил федеральный чиновник). А оно по закону необходимо площадкам, где проводятся госзакупки.