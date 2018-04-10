Как город, где нет работы, стал центром экономического роста

Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: Америка выезжает на домах

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Восстановление рынка домов на колесах и, соответственно, г. Элкхарта началось в 2012 г. Joshua Lott / Reuters

Мировая столица производства домов на колесах показывает, какой может быть работающая на полную мощность американская экономика. В г. Элкхарте, штат Индиана, был один из самых высоких уровней безработицы в США.

Преображение Элкхарта связано с уникальными экономическими условиями. Благосостояние города зависит от состояния рынка домов на колесах, которому не угрожает ни автоматизация, ни иностранная конкуренция.

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