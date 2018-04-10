Как город, где нет работы, стал центром экономического роста
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Мировая столица производства домов на колесах показывает, какой может быть работающая на полную мощность американская экономика. В г. Элкхарте, штат Индиана, был один из самых высоких уровней безработицы в США.
Преображение Элкхарта связано с уникальными экономическими условиями. Благосостояние города зависит от состояния рынка домов на колесах, которому не угрожает ни автоматизация, ни иностранная конкуренция.
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