Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: Америка выезжает на домах

Как город, где нет работы, стал центром экономического роста

В Элкхарте собирают дома на колесах, символ американской жизни
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Мировая столица производства домов на колесах показывает, какой может быть работающая на полную мощность американская экономика. В г. Элкхарте, штат Индиана, был один из самых высоких уровней безработицы в США.

Преображение Элкхарта связано с уникальными экономическими условиями. Благосостояние города зависит от состояния рынка домов на колесах, которому не угрожает ни автоматизация, ни иностранная конкуренция.

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