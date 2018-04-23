В 2017 году крупнейшие автодилеры наторговали на 1,8 трлн рублей

Основную часть выручки по-прежнему приносят продажи новых автомобилей Андрей Гордеев / Ведомости

Журнал «Автобизнесревю» подготовил рейтинг автоторговых холдингов за 2017 г. В него вошло 200 дилерских групп, каждая из которых продала не менее 1000 новых автомобилей; на 100 крупнейших по выручке автохолдингов пришлось 66,6% продаж новых машин, рассказывает главный редактор «Автобизнесревю» Евгений Еськов.

В 2017 г. суммарная выручка крупнейших дилерских групп выросла на 23% до 1,79 трлн руб., следует из данных «Автобизнесревю». Причин несколько, рассуждает Еськов: повышение цен, в том числе на новые автомобили (по данным аналитического агентства «Автостат», цены в 2017 г. в среднем выросли на 2%); развитие дополнительных направлений (продажи автомобилей с пробегом, кредитование и страхование, сервис), а также рост рынка новых автомобилей в целом. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2017 г. рынок вырос на 11,9% до 1,6 млн машин.

Основную часть выручки по-прежнему приносят продажи новых автомобилей (69,43% от общего оборота), отмечает Еськов: их доля сокращается, но медленно. На новых машинах сейчас зарабатывать трудно, говорит Еськов: маржинальность низкая и порой для автодилеров 3% – «как манна небесная». Другие основные сегменты – это автомобили с пробегом (около 15%), сервис и продажа запчастей (около 12%), рассказывает он.

Четвертый год подряд лидером по выручке, по данным «Автобизнесревю», остается «Рольф»: 193,3 млрд руб., или на 21% больше, чем в 2016 г. По количеству проданных машин «Рольф» лидирует пятый год подряд: в прошлом году продажи выросли на 15% до 84 225 автомобилей. В 2018 г. в планах «Рольфа» уведичить рост еще на 12% до 94 000 машин, отмечает гендиректор автодилера Светлана Виноградова.

Показатели увеличили все игроки рынка, входящие в десятку крупнейших, кроме московского «Автоспеццентра». По данным «Автобизнесревю», выручка «Автоспеццентра» упала на 1% до 57,9 млрд руб. (дилер переместился с 4-го на 7-е место), количество проданных машин сократилось на 13% до 30 914 (компания опустилась с 5-го на 10-е место). Продажи автомобилей на рынке впервые за 5 лет увеличились, но этот рост обеспечен низкой прошлогодней базой, считает директор по корпоративному развитию «Автоспеццентра» Снежана Котова: результаты группы, за исключением сегмента автомобилей с пробегом, оказались на 10% ниже плана, в связи с чем было принято решение об изменении стратегии управления холдингом и структуры компании. Планы на 2018 г. и условия стратегии она не раскрыла.

Региональные автодилеры («Автошины», «Агат», «Ключавто», «Транстехсервис») укрепили позиции благодаря консолидации на рынке, рассказывает Еськов: площади разорившихся игроков освобождаются, на их место приходят более успешные. Однако каждый квадратный метр огромной площади теперь должен приносить автодилерам прибыль – иначе они не выживут, говорит он.

Сейчас на рынке остаются компании, которые повышают свою эффективность, продолжает Еськов: новых автомобилей не хватает, поэтому дилерам приходится зарабатывать на других направлениях. Зарубежные рынки показывают, что новые автомобили могут быть не основным источником дохода: например, в США и Европе некоторым автодилерам продажа автомобилей с пробегом приносит больше денег, чем торговля новыми. Сейчас очень небольшая доля рынка автомобилей с пробегом приходится на официальных дилеров, замечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: здесь у них огромный потенциал роста.

По данным «Автостата», в 2017 г. было продано 5,3 млн подержанных машин – на 2% больше, чем в 2016 г. Официальные автодилеры продали в 2017 г. примерно 690 000 машин с пробегом, отмечала ранее Российская ассоциация автодилеров, или 13% всего рынка.

Если клиент решает купить автомобиль у официального дилера, то, конечно, он заплатит чуть больше, чем при покупке «с рук», однако официальный дилер дает ему определенные гарантии качества, продолжает Беспалов. Сейчас у дилеров основная часть автомобилей с пробегом поступает через трейд-ин, добавляет Еськов.

Сервисное направление автодилерам также надо развивать более активно, считает Беспалов: за счет большого количества покупок дилерам стоит снизить цены на сервис и, возможно, частично пожертвовать рентабельностью, тогда многие клиенты приедут на сервис и после гарантийного облуживания. Пока же некоторые услуги могут оказаться в разы дороже, говорит эксперт:

Конечно, всегда найдутся люди, готовые переплатить, но таких немного.

Пока неясно, на каком уровне зафиксируется курс доллара, говорит Беспалов, если он вырастет, то подорожают как автомобили – новые и с пробегом, – так и услуги автодилеров.