Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: Нефть залила бюджет

Как распорядиться доходами бюджета от дорожающей нефти

Чиновники решают, вкладывать их в России или только за границей
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Впервые за семь лет дефицит федерального бюджета может смениться профицитом – 0,4% ВВП в этом году вместо ожидавшейся дыры в 1,3%, следует из опубликованного Минфином проекта поправок в закон о бюджете. Помогла дорожающая нефть – Минэкономразвития повысило прогноз котировок с $43,8/барр. до $61,4/барр., следует из пояснительной записки к поправкам («Ведомости» ознакомились с копией). Это принесет бюджету дополнительно 1,75 трлн руб. нефтегазовых поступлений, остальные же доходы покажут скромный рост на 19 млрд руб. При таких ценах на нефть профицит может быть даже больше прогнозируемого, говорит эксперт, участвующий в обсуждении проекта бюджета. Но тратить больше Минфин не предлагает – расходы увеличатся всего на 62 млрд руб., поскольку использование дополнительных нефтегазовых денег ограничено бюджетным правилом.

Подорожавшая нефть пополнит фонд национального благосостояния (ФНБ). К апрелю в нем было 3,9 трлн руб. После того как ликвидная часть ФНБ достигнет 7% ВВП, деньги могут вкладываться в проекты. При такой динамике цен на нефть это может произойти уже в 2020 г., отмечает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. При цене на нефть $55–60/барр. в ФНБ к 2020 г. накопится около 10% ВВП, прогнозировали председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов.

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