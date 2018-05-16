Бизнес назвал категорически недопустимым наказание за исполнение санкций

Российские миллиардеры предупредили о рисках антисанкционного законопроекта для бизнеса и частных лиц. На фото: члены бюро РСПП председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, основатель USM Holdings Алишер Усманов и совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман Сергей Савостьянов/ТАСС

Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступило резко против законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций против России. Авторами законопроекта являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместители и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Депутаты уже одобрили его в первом чтении. Законопроектом предусмотрено тюремное наказание до 4 лет и штраф до 600 000 руб. за исполнение санкций против России (например, отказ работать с попавшими под санкциями компаниями), а также до 3 лет и полумиллиона рублей за действия, которые привели к введению новых санкций (например, передачу информации).

«Члены бюро правления пришли к выводу о категорической недопустимости принятия данного законопроекта», – говорится в сообщении РСПП. По мнению руководства организации, законопроект усилит административное давление на бизнес и противоречит противоречит позиции президента, который против избыточной уголовной ответственности для предпринимателей.

В заявлении РСПП перечислены несколько рисков, которые несет законопроект. Бизнес оказывается меж двух огней, указывают в РСПП: нарушение санкционного режима грозит вторичными санкциями со стороны иностранных государств, а следование санкциям будет уже наказываться в России. Принуждение российского бизнеса, в том числе госкомпаний, не следовать санкциям США и других государств может привести к «ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику», предупреждают в РСПП.

Недопустима и уголовная ответственность в отношении россиян за умышленные действия, способствующие введению антироссийских санкций, уверены в РСПП: наказание будет грозить в том числе предпринимателям, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и отношениях с партнерами. Безосновательное наказание может последовать и в отношении граждан за передачу сведений, на основании которых могут вводиться санкции, даже если эта информация не способствовала ограничительным мерам, отмечают в РСПП.

Законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования российских граждан и иностранцев, может снизить заинтересованность иностранных инвесторов в России и ухудшить деловой климат, резюмирует бюро правления РСПП.

В бюро РСПП состоит 31 крупнейший российский бизнесмен и управленец, среди которых председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов (российский Forbes оценивает его состояние в $5,2 млрд), президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($16,4 млрд), председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($14,4 млрд), владелец En+ Group Олег Дерипаска ($6,7 млрд), председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков ($2 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($19,1 млрд), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин ($15,9 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд).