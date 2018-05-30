Правительство ищет инвестиции для города Иваново

Обходную дорогу там не могут построить уже девять лет

Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Инвестиции в обход

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Росавтодор предлагает строить обходы городов, в которых ­проживает более 400 000 человек, говорил осенью его представитель Максим Стулов / Ведомости

Премьер Дмитрий Медведев поручил внести согласованные предложения по развитию инфраструктуры Иванова в 2019–2021 гг.: городу необходима обходная дорога, говорится в поручении («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердил сотрудник правительства Ивановской области). Поручение подписано 12 мая и адресовано Максиму Акимову, который был назначен вице-премьером, а до того работал первым заместителем руководителя аппарата правительства. Вопрос прорабатывается, говорит его представитель.

В марте на заседании коллегии Минэкономразвития врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский предложил достроить транспортный коридор Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Для этого нужно построить восточный объезд Иванова и провести реконструкцию дороги Иваново – Нижний Новгород, говорил он.

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