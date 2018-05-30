Правительство ищет инвестиции для города Иваново
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Премьер Дмитрий Медведев поручил внести согласованные предложения по развитию инфраструктуры Иванова в 2019–2021 гг.: городу необходима обходная дорога, говорится в поручении («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердил сотрудник правительства Ивановской области). Поручение подписано 12 мая и адресовано Максиму Акимову, который был назначен вице-премьером, а до того работал первым заместителем руководителя аппарата правительства. Вопрос прорабатывается, говорит его представитель.
В марте на заседании коллегии Минэкономразвития врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский предложил достроить транспортный коридор Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Для этого нужно построить восточный объезд Иванова и провести реконструкцию дороги Иваново – Нижний Новгород, говорил он.
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