ФАС хочет запретить унитарным предприятиям покупать компании на конкурентных рынках

Запрет на их создание служба лоббирует уже более трех лет

Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Сделки с препятствием

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Руководитель ФАС Игорь Артемьев хочет согласовывать сделки унитарных предприятий Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает бороться с унитарными предприятиями (ФГУПами и МУПами). На этот раз она предлагает запретить им покупать акции компаний без своего разрешения. Исключения касаются оборонно-промышленных предприятий или если унитарные предприятия такое предписание получили от властей, следует из опубликованного законопроекта.

Зимой президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поручили сократить долю госкомпаний на конкурентных рынках, напоминают авторы законопроекта в пояснительной записке. К таким компаниям ФАС относит любое предприятие с долей государства больше 25%.