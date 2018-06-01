Credit Suisse: показатель ВВП перестал отражать реальный экономический прогресс

Например, он не учитывает развитие технологий и человеческого потенциала, а также состояние состояние окружающей среды

Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: ВВП отстал от экономики

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ВВП не учитывает, в частности, состояние окружающей среды и развитие человеческого потенциала, пишет Credit Suisse Евгений Разумный / Ведомости

Показатель ВВП, ключевой для принятия экономических и политических решений во всем мире, уже не отражает реальный уровень экономического прогресса, следует из доклада Credit Suisse. Уровень благосостояния он отражает лишь частично – как доступные человеку товары и услуги, без учета его здоровья, образования, степени неравенства и защиты прав в стране.

Неравенство игнорируется, из-за чего возникают казусы – например, в США реальные доходы семей стагнировали с 1970-х гг. на фоне стремительного роста подушевого ВВП. Увеличивать ВВП нет смысла, если большинство людей никак от этого не выигрывают, замечают авторы доклада.