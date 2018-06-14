Повышение пенсионного возраста. Главное, что нужно знать

Переходный период коснется мужчин, старше 1963 года рождения, и женщин, родившихся до 1971 года. Андрей Гордеев / Ведомости

Насколько повысят пенсионный возраст?

Для мужчин пенсионный возраст будет повышен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинется с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста начнется с 2019 г.

Кого коснется реформа?

Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Нынешних пенсионеров планируемые изменения не коснутся.

Зачем нужен переходный период?

Переходный период позволит не повышать резко пенсионный возраст для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие годы. Например, мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964 г., смогут выйти на пенсию в 2020 г. в возрасте 61 год и 56 лет соответственно. Мужчины, родившиеся в 1960 г., и женщины 1965 года рождения, смогут выйти на пенсию в 2022 г. в возрасте 62 и 57 лет соответственно. Подробнее – см. таблицу.

Ведомости

Будут ли какие-то льготы?

Женщины с трудовым стажем от 40 лет и мужчины, проработавшие 45 лет и более, смогут выйти на пенсию на два года раньше. Досрочно выйти на пенсию, как и прежде, смогут работники вредных и опасных производств, женщины с пятью и более детьми, инвалиды, чернобыльцы и некоторые другие категории. Также правительство анонсировало изменение срока выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащих.

Почему власти повышают пенсионный возраст?

Бюджет Пенсионного фонда России уже несколько лет дефицитен, фонд субсидируется из федерального бюджета. Власти давно обсуждали повышение пенсионного возраста, однако приняли решение только сейчас. По словам премьера Дмитрия Медведева, тянуть с этим дальше нельзя из-за уменьшения доли трудоспособного населения, что может привести к разбалансировке пенсионной системы и невозможности государства выполнить свои социальные обязательства. По мнению Медведева, повысить пенсионный возраст позволяет рост средней продолжительность жизни в России почти до 73 лет.