Экономика / Макроэкономика и бюджет

Правительство заплатит 500 млрд рублей за медстрахову для неработающего населения

Так чиновники хотят помочь регионам выполнить майский указ президента
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Правительство освободит региональные власти от обязанности платить в Фонд обязательного медицинского страхование (ФОМС) страховые взносы за часть неработающего населения, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы рассматриваем этот вопрос (централизации сборов за неработающее население. – "Ведомости") и готовы идти в этом плане в части пенсионеров. <...> Мы готовы рассматривать вопрос по детям и тем, кто еще не вступил в трудовые отношения», – сказал Силуанов. По его словам, речь идет о сумме около 500 млрд руб. Федеральный центр готов взять на себя эти выплаты, чтобы регионы смогли высвободить дополнительные средства, в том числе для выполнения нового майского указа президента, отметил Силуанов.

Освободить регионы от уплаты взносов в ФОМС за неработающее население предлагала на тот момент председатель Счетной палаты, а теперь вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Премьер Дмитрий Медведев по итогам прошедшего в середине февраля Российского инвестиционного форума в Сочи поручал профильным ведомствам представить предложения по этому вопросу.

Голикова оценивала общие взносы регионов за неработающих в 2017 г. в 618 млрд руб., или около 7% расходной части их бюджетов. На Петербургском международном экономическом форуме в конце мая вице-премьер Голикова обратила внимание, что платеж за неработающее население превышает дотацию, которую федеральный бюджет предоставляет регионам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Фактически происходит переток средств через региональный бюджет в ФОМС, указывала она.

Власти обсуждали и другие способы снизить нагрузку региональных бюджетов от значительных отчислений за неработающее население. В 2016 г. Минтруд подготовил законопроект об обязательном платеже в ФОМС с неработающих граждан в размере около 20 000 в год. Однако в правительстве отказались от «налога на тунеядство».

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