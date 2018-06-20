Правительство заплатит 500 млрд рублей за медстрахову для неработающего населения

Федеральный центр готов взять на себя эти выплаты, чтобы регионы смогли высвободить дополнительные средства Ярослав Чингаев для Ведомостей

Правительство освободит региональные власти от обязанности платить в Фонд обязательного медицинского страхование (ФОМС) страховые взносы за часть неработающего населения, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы рассматриваем этот вопрос (централизации сборов за неработающее население. – "Ведомости") и готовы идти в этом плане в части пенсионеров. <...> Мы готовы рассматривать вопрос по детям и тем, кто еще не вступил в трудовые отношения», – сказал Силуанов. По его словам, речь идет о сумме около 500 млрд руб. Федеральный центр готов взять на себя эти выплаты, чтобы регионы смогли высвободить дополнительные средства, в том числе для выполнения нового майского указа президента, отметил Силуанов.

Освободить регионы от уплаты взносов в ФОМС за неработающее население предлагала на тот момент председатель Счетной палаты, а теперь вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Премьер Дмитрий Медведев по итогам прошедшего в середине февраля Российского инвестиционного форума в Сочи поручал профильным ведомствам представить предложения по этому вопросу.

Голикова оценивала общие взносы регионов за неработающих в 2017 г. в 618 млрд руб., или около 7% расходной части их бюджетов. На Петербургском международном экономическом форуме в конце мая вице-премьер Голикова обратила внимание, что платеж за неработающее население превышает дотацию, которую федеральный бюджет предоставляет регионам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Фактически происходит переток средств через региональный бюджет в ФОМС, указывала она.

Власти обсуждали и другие способы снизить нагрузку региональных бюджетов от значительных отчислений за неработающее население. В 2016 г. Минтруд подготовил законопроект об обязательном платеже в ФОМС с неработающих граждан в размере около 20 000 в год. Однако в правительстве отказались от «налога на тунеядство».