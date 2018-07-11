Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Москве пока не выбраться из пробки

Deloitte: тарифы общественного транспорта в Москве неподъемны для получателей минимальной зарплаты

Другие проблемы города – плохое качество воздуха и пробки
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Москва может конкурировать по уровню развития инфраструктуры с другими мегаполисами, но до статуса глобального лидера ей далеко. К таким выводам пришли аналитики Deloitte, которые в июне впервые включили Москву в свой индекс мобильности городов. Максимальные 5 баллов российская столица не получила ни по одному из критериев. Глобальные лидеры – Сингапур, Берлин, Лондон, Хельсинки и Токио получили пятерку по 4–5 группам критериев. Рейтинг городов исследователи не составляли.

Подготовленный Deloitte индекс характеризует готовность городов к будущему развитию транспорта. Аналитики оценивали, насколько инфраструктура комфортабельна для горожан, по 60 показателям: пробки, качество дорог, развитие инфраструктуры для электромобилей, доля каршеринга, протяженность городских велодорожек и т. д.

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