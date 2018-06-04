Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Максим Дьяконов: Нужно интегрировать железную дорогу в городскую транспортную систему

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Гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший в России пригородный перевозчик готовится стать еще больше. Запуск первых двух веток Московских центральных диаметров (МЦД), где ЦППК будет оператором, обеспечит прибавку в 85–90 млн пассажиров, считает Максим Дьяконов, в феврале возглавивший компанию после четырех с лишним лет работы исполнительным директором. По его словам, в дальнейшем ЦППК готова выполнять перевозки и по другим веткам МЦД.

Без новых дорог серьезного роста пассажиропотока не получить, констатирует Дьяконов. Провозная способность Московского железнодорожного узла исчерпана: существующие пути не позволяют уменьшить интервал между поездами, а вводить дополнительные экспрессы – значит отказаться от нескольких обычных электричек, которые перевозят в 2 раза больше людей.

– Кто вам сделал предложение встать во главе компании? Долго ли думали?

– Это первоначально обсуждалось с генеральным директором Хромовым Михаилом Борисовичем, затем подтверждено со стороны основных акционеров (крупнейший акционер ЦППК с долей 49,3% – Московская пассажирская компания, которую связывают с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым. – «Ведомости»).

Конечно, думал над этим. В том, как устроена компания и как она работает, ничего нового для меня нет. Но позиция генерального директора в большей степени ориентирована на вещи, связанные с представлением компании в широком кругу наших контрагентов, заказчиков и т. д. Что дополнительно влияет на работу. Словом, с точки зрения бизнеса ничего не поменялось, а ответственности – да, стало больше. Жизнь бросает вызовы, нужно на них откликаться. Надеюсь, все будет хорошо.

– Хромов работал гендиректором ЦППК с 2012 г., и его уход с поста показался внезапным. Что произошло?

– Михаил Борисович сейчас председатель совета директоров. Он просто вышел на другой уровень решений в вопросах развития компании.

– То есть не революция, а эволюция?

– Эволюция, и ничего больше. Я считаю: чтобы личность развивалась, человек должен периодически делать качественный шаг вперед. И 5–6 лет – срок вполне достаточный, чтобы потом перейти на новый этап.

– Вы довольны результатами компании в 2017 г.? Выручка выросла, но чистая прибыль, и без того небольшая, снизилась.

– Я в целом доволен. Мы перешагнули по выручке за 40 млрд руб. и даже находимся в середине списка топ-500 крупнейших компаний России.

Что касается чистой прибыли: да, она незначительная – 65 млн руб., но здесь нужно понимать специфику пригородных перевозок. Нам государство оказывает поддержку (субсидирование ставок за инфраструктуру, нулевая ставка НДС), и только это позволяет быть в положительной зоне. А так во всем мире пригородная компания – социальная компания. У нас есть плюс [в чистой прибыли], это хорошо. Он не может быть большим. Если большой плюс, значит, мы недорабатываем в части вложений в развитие пригородных перевозок. У нас этот плюс очень хорошо регулируется тем, что мы приобретаем новый подвижной состав и, по сути, уменьшаем тот доход, те миллиарды рублей, которые могли бы получить, не обновляя парк.

– Когда-то чистая прибыль у компании измерялась именно миллиардами...