Крупнейший оператор электричек в России обзавелся депо

Центральная пригородная пассажирская компания взяла их в аренду у РЖД

Ранее у ЦППК не было в аренде депо, она пользовалась только услугами РЖД, говорит представитель перевозчика Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший в России пригородный пассажирский перевозчик – Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) арендовала три депо у РЖД, рассказал «Ведомостям» представитель ЦППК. Это депо «Нахабино», «Апрелевка», «Перерва», расположенные в Москве и Московской области. В них ЦППК собирается проводить техническое обслуживание и ремонт собственного подвижного состава и поездов, арендованных у РЖД, поясняет представитель.

Ранее у ЦППК не было в аренде депо, она пользовалась только услугами РЖД, говорит представитель перевозчика. Условия и ожидаемую экономию он не раскрыл.

Для ЦППК «важно контролировать все этапы пассажироперевозок», передал через представителя гендиректор компании Максим Дьяконов. «Потенциал данных депо позволит обеспечить высокий уровень обслуживания подвижного состава и будет способствовать увеличению производительности труда», — добавил он.

В парке ЦППК более 500 единиц подвижного состава (электропоезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-поезд). Примерно 80% электропоездов компания арендует у РЖД. Но при этом ЦППК активно наращивает собственный парк.

В 2014 г. ЦППК взяла у РЖД в аренду пригородную инфраструктуру Московской железной дороги: 2444 платформы, 226 вокзалов, 221 билетную кассу и другие объекты.

ЦППК работает в 11 регионах Центрального федерального округа. В 2017 г. перевезла 573,4 млн пассажиров. На ЦППК, по ее данным, приходится 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле и 63,4% – в России. В прошлом году выручка компании составила 40,87 млрд руб., чистая прибыль – 67,25 млн руб.

Представитель РЖД на вопросы «Ведомостей» пока не ответил.

Осенью 2017 г. РЖД вышла из капитала ЦППК, продав пакет размером в 25,3% компании «Маршрутные системы», которая согласилась заплатить за блокпакет в ЦППК около 2,3 млрд руб. Крупнейший акционер ЦППК с долей 49,3% – Московская пассажирская компания (МПК, связываемая с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым). Пакетом в 12,7% владеет Московская область, долю аналогичного размера регион продал компании «Октопасс».