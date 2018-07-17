Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Ирландия избавляется от сырья

Ирландия первой из всех стран откажется от инвестиций в топливо

Ее суверенный фонд уже начал продавать доли в таких компаниях
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Об этом стало известно после публикации законопроекта, требующего от суверенного фонда страны продать доли в топливно-энергетических компаниях, как только это можно будет сделать. В среду он был одобрен нижней палатой парламента.

Решение ирландских властей – часть движения, набирающего обороты по всему миру. Другие инвесторы также сокращают инвестиции в сырье. Так, суверенный фонд Норвегии сократил инвестиции в добычу угля.

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