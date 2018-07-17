Ирландия первой из всех стран откажется от инвестиций в топливо

Ее суверенный фонд уже начал продавать доли в таких компаниях

Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Ирландия избавляется от сырья

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Ирландия отстает от других европейских стран в сокращении выбросов в атмосферу, следует из исследования, проведенного ирландскими властями Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Об этом стало известно после публикации законопроекта, требующего от суверенного фонда страны продать доли в топливно-энергетических компаниях, как только это можно будет сделать. В среду он был одобрен нижней палатой парламента.

Решение ирландских властей – часть движения, набирающего обороты по всему миру. Другие инвесторы также сокращают инвестиции в сырье. Так, суверенный фонд Норвегии сократил инвестиции в добычу угля.