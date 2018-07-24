Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: В Россию с любовью

Воспользоваться российскими офшорами смогут только зарегистрированные за границей компании

Иначе государство рисковало создать схему вывода капитала
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«Ведомости» ознакомились с последней версией поправок в пакет законопроектов о создании офшоров в России (их подлинность подтвердили федеральный чиновник и два участника совещаний в правительстве, а также представитель Минэкономразвития). В среду Госдума должна рассматривать их во втором чтении.

Представитель Минфина переадресовал вопросы в Минэкономразвития.

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Комментарии  ()
Korsikanec
20:25 24.07.2018
Маразм крепчал, и танки наши быстры! Может, сразу стоит издать закон с конкретными фамилиями, кому туда можно?
00
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