Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: В Россию с любовью
Воспользоваться российскими офшорами смогут только зарегистрированные за границей компании
Иначе государство рисковало создать схему вывода капитала
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Воспользоваться льготами в Приморье смогут лишь компании с зарубежными активами
Евгений Разумный / Ведомости
«Ведомости» ознакомились с последней версией поправок в пакет законопроектов о создании офшоров в России (их подлинность подтвердили федеральный чиновник и два участника совещаний в правительстве, а также представитель Минэкономразвития). В среду Госдума должна рассматривать их во втором чтении.
Представитель Минфина переадресовал вопросы в Минэкономразвития.
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