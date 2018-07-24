Воспользоваться российскими офшорами смогут только зарегистрированные за границей компании

Статья опубликована в № 4616 от 25.07.2018 под заголовком: В Россию с любовью

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Воспользоваться льготами в Приморье смогут лишь компании с зарубежными активами Евгений Разумный / Ведомости

«Ведомости» ознакомились с последней версией поправок в пакет законопроектов о создании офшоров в России (их подлинность подтвердили федеральный чиновник и два участника совещаний в правительстве, а также представитель Минэкономразвития). В среду Госдума должна рассматривать их во втором чтении.

Представитель Минфина переадресовал вопросы в Минэкономразвития.