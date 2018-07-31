Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Кризис стал как шелковый

Как Китай подтолкнул Пакистан к кризису

Страна не может обслуживать кредиты на мегапроекты для «Шелкового пути» и просит помощи МВФ
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Строительство первого метро в Пакистане Orange Line с кондиционируемыми поездами должно было стать одним из первых успехов Китая в его стремлении превратиться в более влиятельную, чем США, силу в регионе. А сам Пакистан, куда Китай инвестирует $62 млрд, включая один из первых проектов, теперь уже почти законченное эстакадное метро в Лахоре стоимостью $2 млрд, мог послужить образцом реализации глобальной инфраструктурной программы Пекина.

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