Как Китай подтолкнул Пакистан к кризису

Страна не может обслуживать кредиты на мегапроекты для «Шелкового пути» и просит помощи МВФ

Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Кризис стал как шелковый

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Orange Line (на фото) и другие пакистанские проекты стали символом неожиданных проблем, которые сталкивают Китай с движения по новому Шелковому пути Jamil Ahmed / Zuma / TASS

Строительство первого метро в Пакистане Orange Line с кондиционируемыми поездами должно было стать одним из первых успехов Китая в его стремлении превратиться в более влиятельную, чем США, силу в регионе. А сам Пакистан, куда Китай инвестирует $62 млрд, включая один из первых проектов, теперь уже почти законченное эстакадное метро в Лахоре стоимостью $2 млрд, мог послужить образцом реализации глобальной инфраструктурной программы Пекина.

Неожиданные проблемы