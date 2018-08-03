Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4623 от 03.08.2018 под заголовком: 90 дней до налога

Россия хочет заманивать специалистов низким налогом

Стать российским налоговым резидентом можно будет, проведя в стране 90 дней
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Предоставлять статус налогового резидента России всем желающим предложил центр компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики фонда «Сколково». Для этого по его замыслу достаточно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) и провести в стране 90 дней в течение года, следует из законопроекта («Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердил представитель «Цифровой экономики»). Проект направлен в правительство, уточнил участник группы.

В Минфин проект не поступал, передал через представителя директор департамента налоговой политики Минфина Алексей Сазанов, уточнив, что такие предложения Минфин не поддерживает. В Минэкономразвития такие предложения также не поступали, говорит его представитель. Некоторым чиновникам финансово-экономического блока идея нравится, рассказали два федеральных чиновника.

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