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Может ли Турция стать предвестником кризиса? Photo Burhan Ozbilici / AP

Относительно маленький размер турецкой экономики — около 1% от мирового ВВП — может ограничить последствия падения курса лиры. Но инвесторы и аналитики начинают смотреть на кризис в Турции как на предвестник того, что будет происходить на фоне сворачивания денежного стимулирования центробанков.

Поскольку доступ к долларовой ликвидности становится хуже, инвесторы будут меньше прощать ошибки властей, а заемщикам, которые накопили большие долги в американской валюте, предстоят непростые решения. «После 10 лет обезболивающей денежной политики число скептиков растет», – отмечает Альберто Галло из Algebris Investments.