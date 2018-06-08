МВФ согласился дать Аргентине кредит на $50 млрд



Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард быстро пришла на помощь президенту Аргентины Маурисио Макри David Fernandez/Pool/Reuters

МВФ и Аргентина заключили соглашение о предоставлении ей помощи, которая должна помочь остановить падение курса песо и финансово поддержать правительство президента Маурисио Макри. Оно, в свою очередь, пообещало ускорить реализацию планов по сокращению бюджетного дефицита. Фонд откроет Аргентине кредитную линию на $50 млрд; эта сумма соответствует максимальным оценкам, которые давали аналитики, говорившие о $30-50 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

Макри обратился к МВФ около месяца назад. Падение песо, курс которого с начала года опустился более чем на 25%, стало угрожать способности Аргентины обслуживать долги, бóльшая часть которых номинирована в долларах. Аргентина лишь несколько лет назад вернулась на международный рынок капитала после того, как окончательно урегулировала споры с инвестиционными фондами, добивавшимися выплат после масштабного дефолта страны в 2001 г.

Курс песо, как и ряда валют других развивающихся стран, заметно снизился в этом году из-за укрепления доллара. Кроме того, сказались внутренние проблемы, прежде всего в Аргентине и Турции, имеющих высокую инфляцию, дефицит бюджета и счета текущих операций; подобное сочетание факторов всегда губительно для курсов национальных валют.

Развивающиеся рынки страдают и от более масштабных потрясений, вызванных «двойным ударом» со стороны США – сокращением облигаций на балансе ФРС и увеличением заимствований министерством финансов, написал в понедельник в Financial Times председатель центробанка Индии Урджит Пател. «Учитывая быстрый рост бюджетного дефицита США, ФРС должна замедлить процесс сокращения активов на балансе. Если этого не сделать, в казначейские облигации придет такая большая доля долларовой ликвидности, что кризис в остальной части рынка долларовых облигаций станет неизбежен», – считает он.

Бюджетный дефицит Аргентины составил 6,5% в 2017 г. Столь большой его размер объясняется большими платежами за обслуживание долга: после того как для страны открылись международные рынки, она активно занимала – около $100 млрд да последние 2,5 года. Без платежей по долгу Аргентина имела в 2017 г. первичный дефицит в размере 3,9% ВВП. Инфляция составляет около 28%, и мало кто ожидал, что правительству удастся снизить ее до цели в 15%. По новому плану инфляция должна составить 17% в 2019 г., 13% – в 2020 г. и 9% – 2021.

«Центральная часть экономического плана правительства – ребалансировка бюджета, – заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. – Мы в полной мере поддерживаем эту приоритетную цель и приветствуем намерение властей ускорить сокращение дефицита, чтобы к 2020 г. иметь нулевой первичный дефицит». Хорошо, что Аргентина быстро обратилась к фонду за помощью, считает Альберто Бернал, главный стратег по развивающимся рынкам XP Investments (цитата по Financial Times): «Лучше сделать это сейчас, чем когда начнется рецессия. Если у вас есть проблема, лучше решить ее как можно скорее». Согласно опросу ЦБ Аргентины, банковские аналитики снизили прогноз роста ВВП в этом году с 2,5% до 1,3%.

Около $15 млрд Аргентина получит сразу же после того, как соглашение одобрит совет директоров МВФ; его заседание ожидается 20 июня. Это позволит снять беспокойство участников рынка относительно способности страны платить по долгам, даже если песо останется слабым. Последующие транши будут выделяться по мере достижения правительством поставленных целей.

Правительство также сообщило, что в течение года другие международные институты выделят Аргентине почти $6 млрд.

«Размер пакета помощи должен дать правительству передышку. Однако реализовать программу [преобразований] будет непросто, для этого потребуется умелое политическое руководство», – считает Мартин Кастеллано, директор отдела анализа Латинской Америки в Институте международных финансов (цитата по WSJ).

«Я думал, кредит будет большим, но эта договоренность превышает все ожидания. Отличные новости, – цитирует FT аргентинского экономиста Мигеля Кигуля. – Теперь очевидно, что страна сможет без проблем обслуживать долги». Кигуль ожидает роста цен аргентинских гособлигаций в пятницу.