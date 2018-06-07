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ФРС придется думать не только о США Andrew Harnik / AP

ФРС часто приходится учитывать противоположные тенденции в американской и мировой экономике. Вот и сейчас экономика США устойчиво растет, но укрепление доллара ударило по развивающимся рынкам, а политические неурядицы в еврозоне заставили инвесторов вспомнить о долговом кризисе начала десятилетия.

Развивающиеся рынки столкнулись с «двойным ударом» со стороны США – сокращением баланса ФРС и увеличением займов минфином. Об этом написал в FT председатель ЦБ Индии Урджит Пател: «Учитывая быстрый рост бюджетного дефицита США, ФРС должна замедлить процесс сокращения активов на балансе. Если этого не сделать, в казначейские облигации придет такая большая доля долларовой ликвидности, что кризис на остальном рынке долларовых облигаций станет неизбежен».