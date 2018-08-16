Инфраструктурное объединение
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К концу года Южная Корея планирует создать автомобильные и железнодорожные узлы, связывающие ее с Северной Кореей. Эти инфраструктурные проекты могут стать шагом на пути к экономической интеграции двух Корей.
Сеул стремится к сотрудничеству с Пхеньяном. «Хотя до политического объединения, возможно, еще далеко, установление мира между Югом и Севером, свободное посещение территории друг друга и создание объединенного экономического сообщества станут настоящим освобождением для нас», – заявил президент Южной Кореи Мун Чжэин в среду на мероприятии, посвященном Дню независимости страны. Он предложил создать «железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии», в которое входили бы две Кореи, США и еще четыре страны. Вероятнее всего, он имел в виду Китай, Японию, Россию и Монголию. «Это сообщество приведет к появлению энергетического и экономического блоков в Северо-Восточной Азии», – заявил он.
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