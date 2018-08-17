Экономика / Правила

Минфин предложил смягчить валютный контроль

Деньги можно будет оставлять на счетах в банках из стран, входящих в ОЭСР или ФАТФ
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Россиянам могут разрешить без ограничений зачислять деньги, полученные от нерезидентов, на счета в иностранных банках. Условие для нерепатриации одно – банк должен находиться в стране, входящей в ОЭСР или ФАТФ, то есть автоматически обменивающейся налоговой информацией с Россией. Такие поправки в закон о валютном регулировании предложил Минфин.

В начале июля ОЭСР выпустила обновленный список стран, присоединившихся к автоматическому обмену налоговой информацией. Тогда соглашение подписали 90 государств, до конца лета подпишут более 100. Из них 82 договорились передавать информацию российской Федеральной налоговой службе (ФНС), первую порцию, за 2017 г., – уже в сентябре. Российским налоговым резидентом считается тот, кто провел в стране более 183 дней в году.

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Комментарии  ()
Zhabua
08:28 17.08.2018
Хотелось бы верить, что это второе издание либерализации 2006 года. Но подозреваю, это от того, что к нам едет ФАТФ.
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