Минфин против снижения дивидендов госкомпаний для увеличения инвестпрограмм

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По словам Силуанова, ресурсы для реализации инвестпрограмм есть Денис Абрамов / Ведомости

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов против идеи разрешить инфраструктурным госмонополиям – РЖД, «Транснефти», «Газпрому» и «Россетям» – вместо дивидендов тратить прибыль на финансирование своих инвестиционных проектов. «Минфин и финансово-экономический блок правительства занимают последовательную позицию о необходимости выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Такая дивидендная политика не должна вести к сокращению инвестиционных программ», – передал слова Силуанова его представитель.

В середине августа на совещании вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова обсуждалась инициатива пересмотреть дивидендную политику некоторых госкомпаний, чтобы они могли получить «безусловное финансовое обеспечение инвестиционных программ», следует из протокола совещания, подлинность которого подтвердил федеральный чиновник. Аналогичное предложение сформулировал в понедельник предправления РЖД Олег Белозеров, выступая на президентской комиссии по ТЭКу. Ивестпрограмма РЖД до 2025 г. – 7 трлн руб, напомнил он и предложил «эффективно задействовать прибыль в инвестиционных целях», а именно: выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям, а остальное направлять на инвестиционные проекты.