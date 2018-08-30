Экономика / Макроэкономика и бюджет

Бизнесу предложено заплатить 1,5 трлн за «Цифровую экономику»

За это власти обещают помочь льготными кредитами
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Внебюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» может составить 1,5 трлн руб. в 2019–2024 гг., говорится в актуальной версии готовящегося паспорта этой нацпрограммы. «Ведомости» ознакомились с копией паспорта, достоверность суммы внебюджетного финансирования подтвердили два участника разработки нацпрограммы «Цифровая экономика». По словам одного из них, это примерная сумма на шесть направлений программы, под которую государство готово обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам. Заинтересованные министерства обсуждают льготное кредитование для IT-компаний – исполнителей проектов по программе, подтвердил «Ведомостям» профильный федеральный чиновник.

Почти все внебюджетные средства (кроме 20 млрд руб.) должны пойти на реализацию проектов по направлению «Информационная инфраструктура». Один из федеральных чиновников уточняет, что расходы бизнеса на остальные пять направлений еще могут вырасти.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике