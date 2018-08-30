Бизнесу предложено заплатить 1,5 трлн за «Цифровую экономику»

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Развитие информационной инфраструктуры подразумевает усовершенствование сетей связи и дата-центров Bloomberg / Getty Images

Внебюджетное финансирование госпрограммы «Цифровая экономика» может составить 1,5 трлн руб. в 2019–2024 гг., говорится в актуальной версии готовящегося паспорта этой нацпрограммы. «Ведомости» ознакомились с копией паспорта, достоверность суммы внебюджетного финансирования подтвердили два участника разработки нацпрограммы «Цифровая экономика». По словам одного из них, это примерная сумма на шесть направлений программы, под которую государство готово обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам. Заинтересованные министерства обсуждают льготное кредитование для IT-компаний – исполнителей проектов по программе, подтвердил «Ведомостям» профильный федеральный чиновник.

Почти все внебюджетные средства (кроме 20 млрд руб.) должны пойти на реализацию проектов по направлению «Информационная инфраструктура». Один из федеральных чиновников уточняет, что расходы бизнеса на остальные пять направлений еще могут вырасти.