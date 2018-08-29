Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4641 от 29.08.2018 под заголовком: За подписью – в налоговую

ФНС может монополизировать выдачу электронных подписей юрлицам

Сейчас этим занимаются несколько сотен удостоверяющих центров
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Квалифицированные электронные подписи (КЭП) юридических лиц сможет выдавать только Федеральная налоговая служба (ФНС), предлагают поправки в закон «Об электронной подписи», отправленные Минкомсвязи на межведомственное согласование. «Ведомости» ознакомились с копией законопроекта, содержание пункта о подписях юридических лиц из этого документа подтвердил профильный федеральный чиновник. По его словам, логично, чтобы подпись юридическому лицу выдавал тот же госорган, который его регистрировал.

Минфин и Минэкономразвития получили законопроект и сейчас его рассматривают, подтвердили представители министерств.

Документ, подписанный КЭП, приравнивается к бумажному с собственноручной подписью. КЭП нужна для электронного документооборота и общения с госорганами. Сейчас на рынке работает много компаний, которые могут выпускать электронную подпись, говорит профильный федеральный чиновник, но эти компании не могут проверять полномочия тех, кто обращается за получением подписи, а у ФНС есть для этого все сведения и о предпринимателе, и о юридическом лице.

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