Номер мобильного сможет удостоверять человека, как паспорт
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В среду вечером рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики отправила на доработку поправки, смысл которых – создать систему универсальных идентификаторов. Поправки предложены в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан» и позволят подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона – точно как биометрические данные для клиентов банков. Речь идет о подтверждении личности – например, в телемедицине.
«Ведомости» ознакомились с законопроектом. Его рассматривала рабочая группа, сообщили «Ведомостям» директор по развитию и планированию «Сколково» Сергей Израйлит (фонд возглавляет центр компетенций по этому направлению) и директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.
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