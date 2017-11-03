Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: МВД проследит за клиентами банков
МВД поможет банкам удаленно опознавать клиентов
Министерство хочет стать оператором Единой биометрической системы, которая позволит оказывать онлайн банковские и другие услуги
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Биометрическая идентификация позволит клиенту обратиться в любой онлайн-банк за услугами
Frederic J. BROWN / AFP
На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в начале осени в качестве оператора Единой биометрической системы обсуждалось МВД, рассказали «Ведомостям» три знакомых с участниками встречи человека. Представитель Шувалова это подтвердил и добавил, что вопрос пока находится в проработке.
Биометрическая система – часть механизма удаленной идентификации россиян, который позволит получать финансовые и другие услуги онлайн. Ее оператором в мае был выбран «Ростелеком». В октябре госкомпания представила первые наработки.
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