ЦБ сообщил о проблемах с внедрением удаленной идентификации банковских клиентов

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2017 в Сочи Артур Лебедев/ТАСС

Банку России пока не удалось повсеместно внедрить систему удаленной идентификации клиентов банками на основе биометрических данных, хотя это и является первостепенной задачей для регулятора. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2017 в Сочи.

«К сожалению, надо признать, нам не удалось продвинуться так быстро, как мы хотели бы, это создание идентификационной инфраструктуры. Мы уверены, что без того, чтобы был принят соответствующий закон и была создана эта инфраструктура, будет очень тяжело развивать цифровые финансы, цифровую экономику в целом», – приводит RNS ее слова.

В сентябре правительство одобрило разработанный ЦБ законопроект о создании единой биометрической идентификации клиентов банков. В Москве уже есть банкомат, который узнает клиента по лицу и не требует карты: он установлен в Agile-офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте.

К инфраструктуре по идентификации, в том числе и биометрической, должен быть доступ у всех участников рынка, они также должны иметь возможность совершенствовать эту систему, отметила Набиуллина. «То же самое, мы считаем, по системе розничных платежей между конкретными людьми, чтобы у них был этот сервис, точно так же как работает платежная система Банка России, предоставляя сервисы многим участникам», - добавила она, подчеркнув, что в обсуждении принимают участие и крупнейшие участники рынка.

Однако ЦБ не заинтересован в появлении новых монополистов в сфере доступа к большим базам данных. «Мы должны внимательно следить, чтобы не возникали новые монополисты, мы тоже это видим. Не должно быть преимущественного доступа к большим базам данных, за этим тоже должен следить регулятор. Борьба за это обостряется, и мы это видим буквально сейчас», - сказала председатель ЦБ (цитата по «Прайму»).

В феврале зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что пилотный проект по удаленной идентификации банковских клиентов планируют запустить во втором полугодии 2017 г. Первичная идентификация останется очной, и клиент должен будет пройти ее в банке в соответствии с теми нормами, которые действуют сейчас. После идентификации эта информация попадет в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая и станет центральной инфраструктурой для хранения информации. Далее, если клиент обратится в другой банк за услугой, ему не придется проходить очную идентификацию, этот банк просто обратится к ЕСИА, объясняла Скоробогатова.