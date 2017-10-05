Тиньков призвал Набиуллину не поддаваться фаворитизму

Тинькова беспокоит, что регулятор становится акционером крупных банков Simon Dawson / Bloomberg

«Будьте мудрыми, будьте сильными, не поддавайтесь эмоциям, фаворитизму, давлению госбанков, поскольку баланс постоянно смещается в сторону госбанков», – с такими словами обратился совладелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной на форуме финансовых технологий Finopolis.

Тиньков напомнил, что ЦБ является акционером крупнейшего банка (владеет 50% + 1 акцией Сбербанка) и сейчас стал «еще большим акционером еще большего количества банков». «Хотелось бы, чтобы вы проявили твердость и мудрость и подходили к цифровым или к любым банковским проблемам взвешенно и твердо и не делили бы финансовые институты на частные и государственные или на хорошие и плохие», - сказал банкир.

Нужна равноудаленность в хорошем смысле этого слова, считает Тиньков. Он процитировал фразу президента Владимира Путина о том, что «олигархи должны быть равноудалены». «Основное пожелание - чтобы все банки были равноудалены от руководства ЦБ и чтобы была настоящая рыночная среда у нас в стране», - заключил Тиньков.

Схожие опасения и у зампреда правления Альфа-банка Алексея Марея. «Был вопрос о совете регулятору. Сегодня у регулятора огромный конфликт интересов. У него стало две шляпы: он и регулятор и собственник. Мы весь день говорим про свободную конкуренцию и регулятор все-таки в первую очередь должен оставаться регулятором», – заявил Марей. В последние месяцы эта граница размывается, указал он и пожелал ЦБ оставаться регулятором, а акционерные вопросы предоставить решать топ-менеджерам.

С конца лета заработал Фонд консолидации банковского сектора, через который ЦБ санирует два крупных частных банка — «ФК Открытие» и Бинбанк, а также ряд их компаний-сателлитов.

Крупнейшие санации банков