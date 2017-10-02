ЦБ подготовит санируемые банки к IPO

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ЦБ готовится к распродаже Ярослав Чингаев для Ведомостей

ЦБ намерен разместить акции санируемых «ФК Открытие» и Бинбанка на бирже. «Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно», – цитирует «Интерфакс» интервью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной телеканалу «Россия 24». Это пока рабочая версия, она еще будет обсуждаться, отметила она. В пресс-службе ЦБ не стали пояснять заявление Набиуллиной.