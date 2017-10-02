Финансы
Платный
Александра Астапенко
Банки
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: ЦБ готовится к распродаже

ЦБ подготовит санируемые банки к IPO

Доли в «ФК Открытие» и Бинбанке регулятор хочет продать на бирже

ЦБ намерен разместить акции санируемых «ФК Открытие» и Бинбанка на бирже. «Нам не нужен один единственный стратегический инвестор, мы хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение и чтобы массовым инвесторам было это интересно», – цитирует «Интерфакс» интервью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной телеканалу «Россия 24». Это пока рабочая версия, она еще будет обсуждаться, отметила она. В пресс-службе ЦБ не стали пояснять заявление Набиуллиной.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике